عبدالعزيز بن سعود يطّلع على منظومة النقل الذكية وغرفة التحكم والتشغيل بالمشاعر المقدسة

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم الخميس، على منظومة العمل التشغيلية والتقنيات الذكية بالمركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية منظومة النقل خلال موسم حج 1447هـ.
واستمع سموه إلى شرحٍ قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عن آليات متابعة وإدارة عمليات نقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ودور الأنظمة الرقمية في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة التشغيل الميداني خلال موسم الحج، وذلك خلال اطلاعه على غرفة التحكم والتشغيل بالمركز.
كما اطّلع سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على الحلول التقنية المعتمدة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وآليات الاستفادة من البيانات اللحظية والتحليلات الذكية لتعزيز انسيابية حركة النقل، وسرعة الاستجابة التشغيلية.
واستمع سموه إلى إيجاز عن مستوى التكامل التقني بين الجهات ذات العلاقة، والخطط التشغيلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة منظومة النقل بالمشاعر المقدسة، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من التنقل وأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
حضر الزيارة، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.