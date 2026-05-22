رياح نشطة على منطقة تبوك Icon سر صمود الهرم الأكبر أمام الزلازل لـ4600 عام Icon باركليز يتمسك بتوقعاته لبرنت عند 100 دولار رغم تصاعد المخاطر Icon أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى Icon ارتفاع عدد حالات الإيبولا في الكونغو إلى 671 حالة مشتبه بها Icon عبدالعزيز بن سعود يطّلع على منظومة النقل الذكية وغرفة التحكم والتشغيل بالمشاعر المقدسة Icon أجواء مستقرة على الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon خريطة تفاعلية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ Icon

ضمن جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية منظومة النقل خلال موسم الحج

عبدالعزيز بن سعود يطّلع على منظومة النقل الذكية وغرفة التحكم والتشغيل بالمشاعر المقدسة

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
المواطن - واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم الخميس، على منظومة العمل التشغيلية والتقنيات الذكية بالمركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية منظومة النقل خلال موسم حج 1447هـ.

واستمع سموه إلى شرحٍ قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عن آليات متابعة وإدارة عمليات نقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ودور الأنظمة الرقمية في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة التشغيل الميداني خلال موسم الحج، وذلك خلال اطلاعه على غرفة التحكم والتشغيل بالمركز.

كما اطّلع سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على الحلول التقنية المعتمدة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وآليات الاستفادة من البيانات اللحظية والتحليلات الذكية لتعزيز انسيابية حركة النقل، وسرعة الاستجابة التشغيلية.

واستمع سموه إلى إيجاز عن مستوى التكامل التقني بين الجهات ذات العلاقة، والخطط التشغيلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة منظومة النقل بالمشاعر المقدسة، بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من التنقل وأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

حضر الزيارة، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.

 

