عسير الأنقى هواءً للربع الأول من 2026

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن تصدر ثلاث محافظات في منطقة عسير قائمة “الأكثر جودة هواء” للربع الأول من عام 2026، فيما كانت منطقة حائل الأنقى هواءً العام الماضي.

وأوضح المدير العام لنمذجة وتحليل البيانات البيئية بالمركز الدكتور محمد الدغريري، أن محافظات تنومة وسراة عبيدة والحرجة حصلت على أعلى مؤشرات الجودة لنقاوة الهواء، حسب تصنيف المركز المعتمد على المرجعية المعيارية للوكالة الأمريكية لحماية البيئة USEPA والمرجعية المعيارية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية GCCs.

وأشار إلى أن اختيار المنطقة استند في التقييم على قراءات لتقارير 240 محطة لمراقبة جودة الهواء موزعة في جميع مدن المملكة، تُرسل بياناتها آليًّا إلى غرفة الرصد المركزية.

وأوضح معايير المركز الفنية، التي تأخذ في الاعتبار متوسط عدد محطات الرصد في المدن وفقًا لحجم الأنشطة والكثافة العمرانية، منوهًا بأن عملية التقييم تأخذ بالاعتبار انتظام عمليات الرصد على مدار اليوم، وجودة ودقة البيانات المسجلة، إضافة إلى انخفاض نسبة الأعطال التي قد تؤثر على نتائج القياس.

وأشار دغريري إلى أن بدء إعلان المركز عن مؤشرات قياس جودة الهواء تم بنهاية عام 2024 حيث كانت مدينة أبهاء الأنقى، في حين تصدرت للمرة الأولى منطقة حائل في العام التالي تزامنًا مع اختيارها مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية.

واختتم أن المركز يعمل على تحسين مؤشرات قياس جودة الهواء عبر مشاريع واعدة للربط مع عدة جهات حكومية وخاصة لتوفير بيانات أكثر شمولية ودقة لقياس جودة الهواء في كل مدينة.