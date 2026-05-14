عوالق ترابية تحجب الرؤية على المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على المنطقة الشرقية تشمل كل من محافظات: حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، مما أدى إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد، أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 1 مساءً.