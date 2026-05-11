غرفة الأحساء تُنظّم لقاءين وظيفيين بـ250 فرصة عمل جديدة

غرفة الأحساء تُنظّم لقاءين وظيفيين بـ250 فرصة عمل جديدة
المواطن- فريق التحرير

نظّمت غرفة الأحساء ممثلة بإدارة التدريب والتوظيف بالتعاون مع شركات وجهات وطنية رائدة، أول أمس، لقاءين وظيفيين، جرى خلالهما عرض (250) فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بمقر الغرفة بالمحافظة.

وشهد اللقاءان -اللذان استمرا على مدى يومين- تنظيم عدد من الإجراءات؛ الأولى مع إحدى الشركات المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية، حيث عُرضت (50) وظيفة بمسمى “سائق ناقلة”، والثانية مع إحدى الأكاديميات المتخصصة في صناعة الحفر، وجرى فيها عرض (200) وظيفة متنوّعة بمجالات الحفر والصيانة والاستكشاف، بمؤهلات وخبرات مختلفة، مع توافر مميزات وبدلات مُحفّزة، وذلك بمقر الأكاديمية على طريق الدمام-الأحساء السريع، بمدينة بقيق.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن إستراتيجية الغرفة وبرامجها ومُستهدفاتها الرئيسة لتمكين الشباب السعودي وطرح فرص العمل والتدريب والتوظيف بالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص والعام، ودفع وتيرة التأهيل والتوظيف والتوطين بمنشآت القطاع الخاص، بما يواكب مُستهدفات رؤية 2030.

يُذكر أن إدارة التدريب والتوظيف بالغرفة تعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء لخدمة القطاع الخاص في مجالات تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتوظيفها ورفع تنافسيتها، وتقديم أفضل حلول وخدمات الموارد البشرية وفرص العمل بما يناسب مُتطلبات سوق العمل.

