غرفة جازان تفتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية

بدأت غرفة جازان اليوم، استقبال طلبات الترشح لعضوية اللجان القطاعية بالغرفة للدورة الحادية عشرة، وذلك عبر رابط الترشيح: https://voting.jazancci.org.sa
وبيّنت الغرفة أن اللجان تشمل: اللجنة القطاعية الصناعية والتعدين، واللجنة القطاعية للنقل والخدمات اللوجستية، اللجنة القطاعية الصحية، اللجنة القطاعية للمقاولين، اللجنة القطاعية للبيئة والمياه والزراعة، اللجنة القطاعية العقارية، اللجنة القطاعية للسياحة والترفيه، اللجنة القطاعية للتعليم، اللجنة القطاعية لتقنية المعلومات، اللجنة القطاعية لريادة الأعمال، واللجنة القطاعية التجارية.
وأكدت الغرفة أن اللجان القطاعية تُعد إحدى القنوات الداعمة لتمثيل قطاعات الأعمال المختلفة، والإسهام في مناقشة التحديات والفرص التنموية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الغرفة ومنشآت القطاع الخاص؛ بما يدعم تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.