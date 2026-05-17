Icon

روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب Icon ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

غرفة جازان تفتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
غرفة جازان تفتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت غرفة جازان اليوم، استقبال طلبات الترشح لعضوية اللجان القطاعية بالغرفة للدورة الحادية عشرة، وذلك عبر رابط الترشيح: https://voting.jazancci.org.sa⁠

وبيّنت الغرفة أن اللجان تشمل: اللجنة القطاعية الصناعية والتعدين، واللجنة القطاعية للنقل والخدمات اللوجستية، اللجنة القطاعية الصحية، اللجنة القطاعية للمقاولين، اللجنة القطاعية للبيئة والمياه والزراعة، اللجنة القطاعية العقارية، اللجنة القطاعية للسياحة والترفيه، اللجنة القطاعية للتعليم، اللجنة القطاعية لتقنية المعلومات، اللجنة القطاعية لريادة الأعمال، واللجنة القطاعية التجارية.

وأكدت الغرفة أن اللجان القطاعية تُعد إحدى القنوات الداعمة لتمثيل قطاعات الأعمال المختلفة، والإسهام في مناقشة التحديات والفرص التنموية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الغرفة ومنشآت القطاع الخاص؛ بما يدعم تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد