غموض حول وفاة طالبة عراقية بعد تناول وجبة داخل الجامعة

الأحد ٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

توفيت الطالبة الجامعية بتول أمير المندلاوي، طالبة المرحلة الأولى في كلية طب الأسنان بجامعة اليرموك في محافظة ديالى العراقية، فجر أمس السبت، بعد أسابيع من تلقيها العلاج في العناية المركزة إثر أزمة صحية حادة.

وقال مصدر من عائلتها إن بتول فارقت الحياة عند الساعة الثانية فجرا، حيث تم نقل جثمانها إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد سبب الوفاة بشكل رسمي.

وكانت الطالبة ترقد في مستشفى بعقوبة العام منذ فترة، بعد تعرضها لمضاعفات خطيرة شملت فشلا كلويا وتعطلا في عدد من أعضاء الجسم.

غموض حول وفاة طالبة عراقية

وبحسب رواية عائلتها، فإن حالتها الصحية تدهورت عقب تناولها وجبة من كافتيريا الكلية، في حين نفى مسؤولون وجود علاقة بين حالتها وتسمم غذائي، استنادا إلى نتائج فحوصات طبية، ما أبقى أسباب الوفاة محل جدل.

ومن جهتها، أشارت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن بتول توفيت بعد تناولها “شطيرة شاورما”.

وفي أعقاب الحادثة، دعا النائب رعد الدهلكي إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، محذرا من “الاستهتار بأرواح الطلبة”، ومطالبا بمحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، سواء من إدارة الجامعة أو الجهات الرقابية.

وقال الدهلكي في بيان إن الحادثة “تدق ناقوس الخطر بشأن ممارسات استثمارية تضع الربح فوق سلامة الطلبة”، مشددا على ضرورة مراجعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين داخل المؤسسات التعليمية.

من جهتها، أعلنت كلية اليرموك إقامة وقفة حداد وقراءة سورة الفاتحة على روح الطالبة الراحلة، بمشاركة عمادة الكلية وقسم طب الأسنان، معربة عن تعازيها لذويها وزميلاتها.

ولا تزال ملابسات الوفاة قيد التحقيق، وسط مطالبات شعبية ورسمية بكشف الحقيقة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث داخل المؤسسات التعليمية.

