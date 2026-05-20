غوغل تكشف عن نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي جيميناي

كشفت غوغل، مساء الثلاثاء، عن نظارات ذكية جديدة مدعومة بتطبيق الذكاء الاصطناعي جيميناي، في خطوة تعزز المنافسة مع ميتا بلاتفورمز في سوق الأجهزة القابلة للارتداء المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت غوغل، التابعة لشركة ألفابت، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين “غوغل آي/أو”، أنها تعتزم طرح نظارتين ذكيتين مزودتين بكاميرات وسماعات في الأسواق خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن تطوير النظارات جاء بالتعاون مع سامسونغ إلكترونيكس، إلى جانب شركتي صناعة النظارات جنتل مونستر وواربي باركر.

وتعتمد النظارات على كاميرا مدمجة تنقل المعلومات مباشرة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي “جيميناي”، ما يتيح للمستخدم التفاعل مع البيئة المحيطة وطرح الأسئلة حول الأشياء التي يراها في الوقت الفعلي.

وبحسب غوغل، يمكن للنظارات تقديم تقييمات العملاء للمطاعم القريبة، وشرح الظواهر الطبيعية مثل تكوينات السحب غير المعتادة، وقراءة الرسائل، إضافة إلى توجيه المستخدم أثناء السير والتنقل.