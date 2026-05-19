فتح باب التحويل الخارجي لكلية ينبع الصناعية ومعهد ينبع التقني للعام الدراسي 1448هـ

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
المواطن - واس

أعلنت الهيئة الملكية بينبع فتح باب استقبال طلبات التحويل الخارجي إلى كلية ينبع الصناعية ومعهد ينبع التقني للعام الدراسي 1448هـ، ابتداءً من اليوم الاثنين، وحتى نهاية الاثنين 1 يونيو 2026م.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر بوابة القبول والتسجيل، مؤكدة أن جميع طلبات التحويل تخضع للمفاضلة وفق المقاعد الشاغرة والمتاحة، وأن القبول النهائي يعتمد على استيفاء جميع الشروط والضوابط الأكاديمية المعتمدة.

وأشارت إلى أنه يحق للكلية أو المعهد إلغاء قيد الطالب في حال ثبوت وجود أي مخالفة لشروط التحويل المعلنة بعد القبول.

