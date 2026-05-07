فرص تطوعية لخدمة قاصدي المسجد النبوي خلال موسم حج 1447هـ

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، طرح عددٍ من الفرص التطوعية لموسم حج هذا العام 1447هـ، ضمن مبادرة “ومن تطوع خيرًا”، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية العمل التطوعي، وترسيخ ثقافته في المجتمع.

وتضمنت الفرص التطوعية عددًا من المجالات، أبرزها المساندة في التوجيه والإرشاد الديني، والمساهمة في تسوية صفوف المصلين، ومتابعة الشاشات والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب الترجمة والتوعية الميدانية وخدمة قاصدي المسجد النبوي.

ودعت الرئاسة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، من خلال اختيار مجال الفرصة “ديني”، ثم البحث باسم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للاطلاع على الفرص المتاحة والتسجيل فيها.