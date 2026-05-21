فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة حوارية بعنوان صعود أبها والأثر الإعلامي

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير بالتعاون مع أمانة المنطقة مساء اليوم، جلسة حوارية بعنوان” صعود أبها والأثر الإعلامي”، وذلك على مسرح أمانة عسير، بحضور رياضيين وإعلاميين ومهتمين بالشأن الرياضي، واستمرت لساعتين.

وكان ضيفي الجلسة الحوارية التي أدارها زيد الزيد، رئيس مجلس إدارة نادي أبها سعد الأحمري، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم وليد عسيري، فيما اشتملت على عدد من المحاور التي تحدث عنها ضيفي الجلسة وكانت، دور أمير منطقة عسير في تحفيز نادي أبها ورحلة صعوده، وأبرز التحديات واللحظات الحاسمة في موسم الصعود، والدور الإداري في تحقيق الإنجاز، وكيف ساهمت الإدارة في بناء فريق قادر على العودة للممتاز، وكواليس غرفة الملابس، ومواقف وقصص إنسانية وطريفة عاشها اللاعبين خلال الموسم الرياضي، وأثر الجماهير في الصعو، ودور جماهير أبها في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين، والإعلام وصناعة قصة الصعود.

وكذلك كيف ساهم الإعلام والسوشال ميديا في إبراز النادي جماهيرياً، وكيف سيكون التحول من دوري الدرجة الأولى إلى دوري روشن، وماهي الفروقات والتحديات القادمة بعد العودة لدوري روشن، وماهي طموحات نادي أبها المستقبلية، ورؤية النادي وخططه للمواسم القادمة، وكذلك ماهي الرسائل الأخيرة لجماهير عسير. وفي ختام الجلسة الحوارية، كرم نائب مدير الفرع عبدالله آل عبيّد، الشركاء والمشاركين الذين ساهموا في نجاحها.

