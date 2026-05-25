فرق الإنقاذ الجبلي بالدفاع المدني تنتشر في مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ مساءً
المواطن - واس

استمرارًا لخدمة ضيوف الرحمن، تنتشر فرق الإنقاذ الجبلي بالمديرية العامة للدفاع المدني في مشعر عرفات لدعم الجهود الميدانية وتعزيز السلامة العامة، خلال موسم حج 1447هـ، للعمل في جبل الرحمة والمناطق ذات التضاريس الجبلية في المشاعر المقدسة، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتعمل فرق الإنقاذ الجبلي الميدانية في المواقع ذات الطبيعة الجبلية، وتتمتع بقدرات بشرية وتجهيزات متخصصة تمكّنها من الوصول إلى المواقع الصعبة عند الحاجة، دعمًا لمنظومة السلامة في المشاعر المقدسة.

