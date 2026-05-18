فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن

الثلاثاء ١٩ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطوير منظومة الإرشاد داخل المسجد الحرام، من خلال تفعيل الفرق الراجلة ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وتحسين تجربة التنقل والإرشاد خلال المواسم.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تستهدف تقليص نسبة التشتت بين الزوار إلى (8%) خلال موسم حج (1447هـ)، عبر تطوير أعمال المنظومة الإرشادية التي استفاد منها أكثر من (639,770) مستفيدًا، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المواقع والخدمات داخل المسجد الحرام وساحاته.
وتعتمد الخطة على تعزيز كفاءة النقاط الإرشادية الثابتة، التي يبلغ عددها (15) نقطة، إلى جانب التوسع في استخدام الفرق الراجلة التي تضم (40) عنصرًا ميدانيًا، بما يتيح مرونة أكبر في توجيه الزوار وإرشادهم إلى مواقعهم المختلفة، خاصة في مناطق الكثافة.
وفي إطار التوسع في نطاق الخدمة، أشارت الهيئة إلى زيادة الكادر البشري ليصل إلى (20) شخصًا إضافيًا، بما يعزز الانتشار الميداني ويرفع من كفاءة تقديم الإرشاد المباشر لضيوف الرحمن.
وتعمل الهيئة على دراسة نتائج تفعيل أجهزة الترجمة الفورية التي استُخدمت خلال موسم رمضان الماضي، لتحليل الإيجابيات والتحديات، تمهيدًا لاعتمادها وتطويرها بشكل أوسع خلال موسم حج (1447هـ)، بما يدعم التواصل مع الزوار من مختلف الجنسيات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة الخدمات التطويرية التي تقدمها الهيئة، تأكيدًا على توفير تجربة ميسرة وآمنة لضيوف الرحمن، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

