فرنسا تستدعي سفير إسرائيل على خلفية معاملة ركاب أسطول الصمود

أعلن ​وزير الخارجية ​الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أنه استدعى السفير ​الإسرائيلي ‌في باريس ردًا على مقطع فيديو ‌نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يظهر فيه وهو ​يستفز نشطاء أسطول ‌الصمود المحتجزين.

وذكر بارو في منشور على ‌منصة إكس: “تصرفات السيد بن ​غفير تجاه ركاب أسطول الصمود العالمي، التي ندد بها ​زملاؤه في الحكومة الإسرائيلية، ​غير مقبولة”، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف ​بارو أن المواطنين الفرنسيين ​تجب معاملتهم باحترام وإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه يعارض نهج الأسطول.

وسبق أن نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بتعامل إسرائيل مع ناشطي أسطول غزة المحتجزين لديها معتبرة ذلك “غير مقبول”، وذلك بعدما نشر وزير إسرائيلي مقطع فيديو يظهر بعضهم فيه جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.

وطالبت ميلوني بالإفراج الفوري عن أي مواطنين إيطاليين محتجزين، وبأن تقدم إسرائيل اعتذارا.

وقالت ميلوني في بيان: «من غير المقبول أن يتعرض هؤلاء المحتجون، ومن بينهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامة الإنسان»، في إشارة إلى الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضافت: «تطالب إيطاليا أيضا بالاعتذار عن المعاملة التي تعرض لها هؤلاء المحتجون، وعن التجاهل التام للمطالب الصريحة للحكومة الإيطالية».

ويُظهر المقطع، الذي نُشر على حساب بن غفير على إكس مرفقا بعبارة “أهلا بكم في إسرائيل”، عشرات الناشطين على متن زورق عسكري فيما يُسمع النشيد الوطني الإسرائيلي، وفي مركز احتجاز إسرائيلي حيث يظهر الوزير المثير للجدل وهو يلوح بعلم إسرائيلي.

وانطلق «أسطول الصمود العالمي» من تركيا، الأسبوع الماضي، في أحدث محاولة من جانب الناشطين لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني، وذلك بعدما اعترضت القوات الإسرائيلية قافلة مماثلة الشهر الماضي.