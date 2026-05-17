فلكية جدة: فرصة رصد هلال شهر ذي الحجة اليوم

تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية مساء اليوم فرصة رصد هلال شهر ذي الحجة بعد غروب الشمس، حيث يظهر منخفضًا فوق الأفق الغربي في اتجاه موقع غروب الشمس، وذلك في ظروف تعتمد بدرجة كبيرة على صفاء الأجواء ومعايير الرصد المحلية.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر قد وصل إلى منزلة الاقتران يوم السبت 16 مايو 2026 عند الساعة 11:01 مساءً بتوقيت مكة المكرمة؛ وهي اللحظة التي يكون فيها القمر على استقامة مع الشمس من منظور الأرض، معلنًا بداية دورة قمرية جديدة، وبعد هذه اللحظة يبدأ القمر بالابتعاد تدريجيًّا عن الشمس في السماء، مما يؤدي إلى زيادة الاستطالة الزاوية بينهما، وارتفاع الهلال تدريجيًّا في الأيام التالية، ومن ثم تحسن فرص رصده.

وبيّن أن وقت الرصد الفعلي يبدأ بعد غروب الشمس مباشرة، وتعد الدقائق الأولى حتى نحو ساعة بعد الغروب النافذة الزمنية الأساسية لمحاولات الرصد؛ حيث يبدأ ضوء الشفق الغربي بالانحسار تدريجيًّا، ويزداد تباين الهلال مع خلفية السماء، وتعتمد إمكانية الرؤية بشكل أساسي على ارتفاع الهلال فوق الأفق والاستطالة الزاوية بينه وبين الشمس، إضافة إلى صفاء الغلاف الجوي، وتستمر إمكانية الرصد لفترة قصيرة قبل أن يقترب الهلال من الأفق الغربي ويغيب بدوره.

وأوضح أن إمكانية رؤية الهلال تختلف بين موقع وآخر في هذه الليلة تبعًا لمعايير الرصد مثل الاستطالة الزاوية وارتفاع الهلال وقت الغروب، إضافة إلى تأثيرات الغلاف الجوي كالغبار والرطوبة؛ لذلك قد تكون الرؤية ممكنة في بعض المواقع باستخدام العين المجردة أو الأجهزة البصرية في مواقع أخرى بحسب اختلاف هذه الظروف.

وأشار أبو زاهرة إلى أن مع استمرار القمر في حركته المدارية حول الأرض ينتقل تدريجيًّا شرقًا أمام النجوم متغيرًا في موقعه الظاهري من ليلة إلى أخرى، وهو ما يجعله أداة مهمة في تتبع الأجرام السماوية القريبة من مسار البروج، وتعد هذه الفترة بداية مناسبة لمتابعة تطور أطوار القمر في سماء المساء، إضافة إلى فرصة أفضل لرصد بعض الأجرام الخافتة نسبيًّا في حال غياب ضوء القمر خلال بداية الشهر القمري.