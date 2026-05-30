فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي

السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ مساءً
فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي
المواطن - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازي ومواساة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لذوي فخامة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في وفاته -رحمه الله- وللقيادة اليمنية والشعب اليمني الشقيق.

وأعرب سموه خلال لقائه بذوي الفقيد في الرياض اليوم، عن تعازيه ومواساته لهم وللجمهورية اليمنية الشقيقة قيادةً وشعبًا.
وسأل سموه اللّه العلي القدير أن يتغمد الرئيس اليمني الراحل بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي ومواساة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لذوي فخامة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في وفاته -رحمه الله- وللقيادة اليمنية والشعب اليمني الشقيق.

وأعرب سموه خلال لقائه بذوي الفقيد في الرياض اليوم، عن تعازيه ومواساته لهم وللجمهورية اليمنية الشقيقة قيادةً وشعبًا.
وسأل سموه اللّه العلي القدير أن يتغمد الرئيس اليمني الراحل بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

