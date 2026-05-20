فيصل بن فرحان: نتطلع أن تتجاوب إيران عاجلاً مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات وتجنب التصعيد

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن السعودية تقدر عاليا تجاوب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنح المفاوضات فرصة إضافية للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإنهاء الحرب واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز كما كان عليه الوضع قبل 28 فبراير 2026 م ومعالجة جميع قضايا الخلاف بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف وزير الخارجية: “أن المملكة تتطلع إلى أن تغتنم إيران الفرصة لتجنب التداعيات الخطيرة للتصعيد وتتجاوب عاجلا مع الجهود المبذولة للتقدم في المفاوضات وصولاً إلى اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة والعالم.