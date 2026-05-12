فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع وزيرة خارجية بريطانيا

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة البريطانية لندن اليوم، معالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء ضرورة تضافر الجهود لدفع المنطقة نحو تحقيق الاستقرار والسلام، مشدّدين على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، ورفض استخدامه أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي بما من شأنه أن يخل بالنظام والقوانين الدولية، ويؤثر سلبًا في حركة التجارة العالمية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.