فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية روسيا

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة.