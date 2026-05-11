فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

