فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود البلدين في الحفاظ على الأمن الاستقرار.