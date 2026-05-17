فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع الإقليمية، ومناقشة المساعي المشتركة لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية بما فيها جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.