فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.