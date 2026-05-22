فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية قطر

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين الشقيقين في الحفاظ على الأمن والاستقرار.