فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص فواز بن عبدالرحمن الشبيلي.