شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة Icon وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت Icon رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية Icon 49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء Icon غابات القندل في فرسان.. رحلةٌ بحرية بين الخضرة والماء تستقطب زوار العيد Icon ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير Icon المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة Icon حاجة سبعينية من السودان تُجسّد معاني البرّ بخدمة والدتها التسعينية في المشاعر Icon

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٧ مساءً
المواطن- فريق التحرير

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، وذلك على هامش مشاركة سموه في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي المنعقد في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص فواز بن عبدالرحمن الشبيلي.

