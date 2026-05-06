فيصل بن فرحان يصل إلى أنقرة

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة أنقرة عاصمة الجمهورية التركية.
ومن المقرر أن يلتقي سموه معالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان، حيث سيرأسان الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي، الذي يعقد ضمن إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ومواصلة تنسيق الجهود حيال القضايا الإقليمية والدولية.