فيصل بن فرحان يصل إلى إسبانيا

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة الإسبانية مدريد, وذلك في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي سموه بمعالي وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.