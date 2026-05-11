فيصل بن فرحان يصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى المملكة المتحدة اليوم، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي سموه خلال الزيارة بمعالي وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر؛ وذلك لبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية.