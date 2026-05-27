فيصل بن فرحان يصل إلى قبرص

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى مدينة ليماسول في جمهورية قبرص، اليوم، وذلك للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من القضايا الإقليمية والدولية.

كما سيعقد سموه عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حيال مختلف التحديات.