فيصل بن فرحان يلتقي مستشار الأمن القومي البريطاني

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ مساءً
فيصل بن فرحان يلتقي مستشار الأمن القومي البريطاني
المواطن - فريق التحرير

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، مستشار الأمن الوطني في المملكة المتحدة جوناثان باول.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على أهمية ضمان حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، وضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

