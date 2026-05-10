“فيفا” يعتمد تعديلًا جديدًا على لوائح كأس العالم 2026

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٧ مساءً
المواطن- فريق التحرير

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديلًا جديدًا على لوائح بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من (11 يونيو إلى 19 يوليو) المقبلين، يقضي بعدم انتقال بعض العقوبات والإيقافات المفروضة خلال التصفيات التمهيدية إلى النهائيات، وذلك عقب مشاورات مع الاتحادات القارية خلال اجتماع عقد في مدينة فانكوفر الكندية.

وأوضح الاتحاد الدولي، في بيان، أن مجلس “فيفا” اتخذ بالإجماع قرارًا بتعديل المادة 10 (الفقرة 2) من لوائح البطولة، بحيث لا تنتقل إلى النهائيات البطاقات الصفراء الفردية أو الإيقاف لمباراة واحدة أو مباراتين الناتجة عن تراكم الإنذارات في مباريات مختلفة من التصفيات، كما لا تنتقل حالات الإيقاف الناتجة عن البطاقة الحمراء غير المباشرة أو البطاقة الحمراء المباشرة المرتبطة بحرمان المنافس من فرصة واضحة لتسجيل هدف أو نتيجة اللعب العنيف.

وأضاف البيان أن العقوبات الناتجة عن البطاقات الحمراء المباشرة الخطيرة خلال التصفيات ستظل سارية وتنتقل إلى النهائيات.
وأشار “فيفا” إلى أن القرار يهدف إلى ضمان مشاركة المنتخبات الوطنية بأقوى تشكيلاتها الممكنة في البطولة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوازن بين النزاهة والانضباط وجودة الأداء والمساواة والجاذبية العالمية للمسابقة.

