في جازان.. الحجل العربي يستهل يومه في مرتفعات محافظة الداير

مع أولى لحظات إشراق الصباح على المرتفعات الجبلية في منطقة جازان جنوب غرب المملكة، تبدأ طيور الحجل العربي نشاطها اليومي في مشهد يعكس تنوع الحياة الفطرية في المنطقة.

وتقع محافظة الداير في الجزء الجبلي من منطقة جازان، وتتميز بتضاريس وعرة تتخللها الأودية والمدرجات الزراعية، ما يجعلها بيئة مناسبة لانتشار الطيور الفطرية، وفي مقدمتها الحجل العربي.

ومع انبثاق الضوء الأول، يتحرك الحجل العربي بين السفوح والأودية بحثًا عن غذائه، مستفيدًا من اعتدال الأجواء الصباحية وتنوع الغطاء النباتي في بيئته الجبلية.



ويُعد الحجل العربي من الطيور الفطرية التي تعيش في المرتفعات الجبلية، ويتميز بريش متدرج بين الرمادي والبني، مع علامات دقيقة على جانبي الجسم، كما يمتاز بمنقار قصير وأرجل قوية تساعده على الحركة فوق التضاريس الصخرية، ما يمنحه قدرة عالية على التكيف مع البيئات الجبلية.

وتضم مرتفعات محافظة الداير غطاءً نباتيًا متنوعًا يشمل أشجار العرعر والزيتون البري “العتم” والحشائش الجبلية، إضافة إلى المدرجات الزراعية ومزارع البن، ويسهم هذا التنوع النباتي في توفير الغذاء والمأوى، إلى جانب بيئة مناسبة لتكاثر الحجل العربي وتخفيه بين الصخور والمناطق الهادئة.

وتُعد محافظة الداير من المواقع الجبلية التي تشهد حضورًا ملحوظًا لهذا الطائر، نظرًا لاعتدال مناخها وندرة التوسع العمراني في قممها، ما أسهم في الحفاظ على توازنها البيئي واستمرار تنوعها الحيوي.

ويعكس هذا المشهد جانبًا من التنوع البيئي في منطقة جازان، ويبرز أهمية حماية المواطن الطبيعية للكائنات الفطرية، بما يسهم في استدامة البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية.

وتبقى مرتفعات الداير بيئة جبلية تحتضن الحجل العربي، في مشهد يتجدد مع كل إشراقة فجر في جنوب المملكة.