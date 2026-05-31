Icon

سدايا ترفع الجاهزية التقنية للمنافذ البرية والبحرية والجوية تيسيرًا لمغادرة ضيوف الرحمن Icon قطار الحرمين بالمدينة المنورة يشهد حركة تشغيلية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن Icon مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول لبنان Icon رئاسة أمن الدولة تعلن عن بدء التقديم للوظائف العسكرية رجال بقوات الأمن الخاصة Icon رفع العلم السعودي على سفينتين في الساحلين الشرقي والغربي لتعزيز حضور الأسطول البحري Icon إشادات أممية بنجاح السعودية في حماية الصحة العالمية خلال حج 1447هـ Icon الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية 327 عضوًا في النيابة العامة Icon ضبط مواطن رعى 30 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى Icon الحج والعمرة: يجب التقيد بمواعيد المغادرة قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

قطار الحرمين بالمدينة المنورة يشهد حركة تشغيلية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٣ مساءً
قطار الحرمين بالمدينة المنورة يشهد حركة تشغيلية مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل المدينة المنورة استقبال ضيوف الرحمن القادمين من المشاعر المقدسة بعد إتمام مناسك الحج، وسط منظومة متكاملة من خدمات النقل والتنقل التي أسهمت في انسيابية حركة الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومكّنتهم من مواصلة رحلتهم الإيمانية بيسر وطمأنينة، ضمن الجهود التي تبذلها مختلف الجهات لخدمة ضيوف الرحمن.

ويُعد قطار الحرمين السريع من أبرز وسائل النقل التي أسهمت في تسهيل انتقال الحجاج بعد أداء المناسك، من خلال رحلاته المتواصلة التي تربط المدينة المنورة بمكة المكرمة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفق منظومة تشغيلية عالية الكفاءة.

وأكد المتحدث الرسمي للخطوط الحديدية السعودية “سار” خالد الفرحان، أن محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة تشهد حركة تشغيلية مكثفة ضمن خطة تشغيل موسم الحج، حيث تستقبل وتغادر أكثر من (80) رحلة قطار، من أصل أكثر من (142) رحلة يشغلها قطار الحرمين السريع.

وأوضح أن القطار يواصل أداء دور محوري في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال توفير خيارات نقل سريعة وآمنة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتسهيل تنقلات الحجاج بعد إتمام مناسكهم، مشيرًا إلى أن قطار الحرمين السريع يُعد أحد أبرز مشاريع النقل في المملكة، حيث تستغرق الرحلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة نحو ساعتين و(15) دقيقة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة التنقل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والزوار.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” قد أعلنت توفير أكثر من (2.2) مليون مقعد عبر قطار الحرمين السريع خلال موسم حج 1447هـ، ضمن خطة تشغيلية تهدف إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد