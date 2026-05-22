قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل موسم حج 1447هـ

أوضح المتحدث الرسمي للخطوط الحديدية السعودية “سار” خالد بن يوسف الفرحان، أن قطار الحرمين السريع نقل أكثر من (800) ألف راكب منذ إطلاق الخطة التشغيلية لموسم حج 1447هـ، وذلك عبر تنفيذ (3649) رحلة حتى الآن، ضمن الجهود التشغيلية الهادفة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة الحركة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأكد الفرحان أن قطار الحرمين السريع يُعد وسيلة النقل الأسرع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقطع المسافة البالغة (453) كيلومترًا خلال قرابة ساعتين وربع الساعة، كما يمثل أسرع وسيلة تنقل بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة مكة المكرمة، إذ تستغرق الرحلة عبر القطار قرابة (50) دقيقة، مما يعزز انسيابية تنقل الحجاج والمعتمرين القادمين عبر المطار.

ويُعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع القطارات في العالم، بسرعة تشغيلية تصل إلى (300) كيلومتر في الساعة، إذ يمتد مساره بطول (453) كيلومترًا عبر خمس محطات تشمل: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة السليمانية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” قد أعلنت خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، التي تتضمن تشغيل أكثر من (5300) رحلة، وتوفير أكثر من (2.2) مليون مقعد، في إطار دعم جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم خلال الموسم.