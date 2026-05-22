Icon

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية قطر Icon مدير الأمن العام يعلن اعتماد الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ Icon خيام المشاعر المقدسة.. جودة تصنيع وكفاءة تشغيل Icon مسجد الجعرانة.. شاهد تاريخي وميقات ارتبط بسيرة النبي Icon قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل موسم حج 1447هـ Icon سلمان للإغاثة يوزّع 206 سلال غذائية في خان يونس بقطاع غزة Icon إضاءة المسجد الحرام.. تحول تاريخي من القناديل إلى الكهرباء Icon إقرار النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف Icon حاج بلا حقيبة.. نموذج لوجستي متكامل لتيسير رحلة ضيوف الرحمن Icon #يهمك_تعرف | صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 54 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل موسم حج 1447هـ

الجمعة ٢٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٦ مساءً
قطار الحرمين ينقل أكثر من 800 ألف راكب منذ إطلاق خطة تشغيل موسم حج 1447هـ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوضح المتحدث الرسمي للخطوط الحديدية السعودية “سار” خالد بن يوسف الفرحان، أن قطار الحرمين السريع نقل أكثر من (800) ألف راكب منذ إطلاق الخطة التشغيلية لموسم حج 1447هـ، وذلك عبر تنفيذ (3649) رحلة حتى الآن، ضمن الجهود التشغيلية الهادفة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة الحركة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأكد الفرحان أن قطار الحرمين السريع يُعد وسيلة النقل الأسرع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقطع المسافة البالغة (453) كيلومترًا خلال قرابة ساعتين وربع الساعة، كما يمثل أسرع وسيلة تنقل بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة مكة المكرمة، إذ تستغرق الرحلة عبر القطار قرابة (50) دقيقة، مما يعزز انسيابية تنقل الحجاج والمعتمرين القادمين عبر المطار.

ويُعد قطار الحرمين السريع أحد أسرع القطارات في العالم، بسرعة تشغيلية تصل إلى (300) كيلومتر في الساعة، إذ يمتد مساره بطول (453) كيلومترًا عبر خمس محطات تشمل: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة السليمانية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” قد أعلنت خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، التي تتضمن تشغيل أكثر من (5300) رحلة، وتوفير أكثر من (2.2) مليون مقعد، في إطار دعم جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم خلال الموسم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز تعزز الوصول السريع والآمن لضيوف الرحمن
السعودية

محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز تعزز...

السعودية