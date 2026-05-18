قطر تدين محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيّرة

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS
أدانت دولة قطر بشدة محاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة، وعدت ذلك اعتداء مرفوضًا وانتهاكًا لسيادة المملكة، وتهديدًا لأمنها وسلامتها وأمن المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.