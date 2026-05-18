قطر تدين محاولة استهداف المملكة بطائرات مسيّرة

أدانت دولة قطر بشدة محاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة، وعدت ذلك اعتداء مرفوضًا وانتهاكًا لسيادة المملكة، وتهديدًا لأمنها وسلامتها وأمن المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.