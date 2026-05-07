قفزة في أسواق الأسهم بدعم آمال التهدئة

قفزت مؤشرات أسواق الأسهم في آسيا في جلسة اليوم الخميس لتقتفي أثر إغلاق المؤشرات الأميركية عند مستوى قياسي بنهاية جلسة أمس، على خلفية توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وصعد المؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي مع استئناف التداول بالأسواق المالية بعد العطلات، بدعم أيضاً من التفاؤل إزاء الأرباح القوية لقطاع التكنولوجيا.

وقفز المؤشر نيكاي 225 القياسي 4.19% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 62009.59 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.12% إلى 3807.84 نقطة، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وزادت السندات الحكومية اليابانية بعد عطلة دامت ثلاثة أيام، ارتفع خلالها الين وسط تكهنات بتدخل السلطات لدعم العملة.