قمم عسير.. لوحات طبيعية تزدان بها المدرجات الزراعية

الإثنين ٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
المواطن - واس

شهدت مرتفعات منطقة عسير اليوم هطول أمطار رعدية تراوحت ما بين المتوسطة إلى الغزيرة، شملت عددًا من المحافظات والمراكز، ارتوت على إثرها الأرض وسالت الأودية.

ورسمت زخات “البرد” الكثيفة التي صاحبت الأمطار لوحة ربيعية بديعة، بعد أن اكتست المدرجات الزراعية والقمم الجبلية بحلة بيضاء زاهية، في مشهد طبيعي استثنائي تمازج فيه بياض البرد مع بساط الخضرة النضرة، كما ازدان الأفق بظهور “قوس المطر” الذي رسم ألوانه الزاهية بين السحاب والقمم، ليعانق بجماله الطبيعة المتربعة على صهوات الجبال، محولًا المرتفعات إلى مقصد سياحي ومنظر جمالي أخاذ يعكس تنوع تضاريس المنطقة وجمال طبيعتها البكر.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس إلى استمرار التوقعات بهطول الأمطار وجريان السيول على المنطقة حتى يوم الجمعة القادم -بمشيئة الله تعالى-، مع تنبيهات من تقلبات جوية تشمل نشاطًا في الرياح وتساقطًا للبرد.

من جهتها جددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية، واتباع إرشادات السلامة المعلنة، سائلةً الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.

