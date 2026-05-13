قوات أمن الحج تضبط مقيمين و3 وافدين ومواطنين مخالفين

هطول أمطار الخير على منطقة الباحة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تفتح باب التسجيل في تجارب الأداء وزير البلديات والإسكان: 22 ألف كادر ميداني و4 محاور رئيسة ضمن منظومة البلديات بموسم الحج القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار موانئ إيران برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات الغذائية لـ سوريا الداخلية: قرارات إدارية بحق 19 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 29 مخالفًا الهلال الأحمر يرفع جاهزيته الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447 ترامب يصل إلى بكين في زيارة رسمية فيصل بن فرحان: ندعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين أمريكا وإيران اليونيفيل: انفجار مسيرات قرب مقرنا عرض قواتنا للخطر بالناقورة
ضبطت قوات أمن الحج مواطنين لنقلهما مقيمين ووافدين من الجنسية المصرية ووافدًا من الجنسية الباكستانية مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم للعاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
📹 قوات أمن الحج تضبط مقيمين و(3) وافدين ومواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/avqinJ64JS
— الأمن العام (@security_gov) May 13, 2026