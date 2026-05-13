قوات أمن الحج تضبط مقيمين و3 وافدين ومواطنين مخالفين

ضبطت قوات أمن الحج مواطنين لنقلهما مقيمين ووافدين من الجنسية المصرية ووافدًا من الجنسية الباكستانية مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم للعاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.