الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى انطلاق بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل بمشاركة أكثر من 380 لاعبًا ولاعبة السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة قوات أمن الحج تضبط 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر بالعالم تغادر المتوسط
ضبطت قوات أمن الحج (10) مقيمين من الجنسيات السودانية والمصرية واليمنية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهابت الإدارة العامة للمجاهدين بالجميع للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ)، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
قوات أمن الحج تضبط (10) مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/gV7w4dA1Rm
— الإدارة العامة للمجاهدين (@GDM_MOI) May 6, 2026