Icon

الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة Icon أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلاب جامعة المجمعة Icon القيادة تعزي تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الجابر الصباح Icon وزارة الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج عبر القنوات الرسمية Icon برعاية وزير الداخلية.. حرس الحدود يدشّن عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر Icon ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى Icon انطلاق بطولة طيران ناس التصنيفية للبادل بمشاركة أكثر من 380 لاعبًا ولاعبة Icon السعودية وتركيا توقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل للجوازات الدبلوماسية والخاصة Icon قوات أمن الحج تضبط 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج Icon حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر بالعالم تغادر المتوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

قوات أمن الحج تضبط 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٢ مساءً
قوات أمن الحج تضبط 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت قوات أمن الحج (10) مقيمين من الجنسيات السودانية والمصرية واليمنية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهابت الإدارة العامة للمجاهدين بالجميع للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ)، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قوات أمن الحج تضبط شخصين لمخالفتهما أنظمة وتعليمات الحج
السعودية

قوات أمن الحج تضبط شخصين لمخالفتهما أنظمة...

السعودية