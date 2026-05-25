قوات أمن الحج تضبط 11 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٤ مساءً
المواطن- فريق التحرير

ضبطت قوات أمن الحج مقيمين من الجنسية السنغالية، و(9) وافدين من الجنسيات الأوزبكية والجزائرية والإندونيسية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهابت الإدارة العامة للمجاهدين بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

