قوات أمن الحج تضبط 3 مقيمين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

ضبطت قوات أمن الحج مواطنًا لنقله 3 مقيمين من الجنسية المصرية مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم للعاصمة المقدسة وتجاوز مراكز الضبط الأمني عبر الأودية دون الحصول على تصريح بالحج، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.