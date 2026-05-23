“الشؤون الإسلامية” تبث أكثر من 3 ملايين رسالة توعوية رقمية خلال حج 1447هـ Icon البلديات والإسكان: مركز الطوارئ والأزمات يدير البلاغات الموسمية عبر منظومة تنسيقية متكاملة Icon قوات أمن الحج تضبط 3 وافدين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon ضبط 8943 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 8 متورطين بجرائم مخلة بالشرف Icon المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الدولار واليوان ويُخفِّض اليورو أمام الروبل Icon “البيئة”: وفرة عالية من الأضاحي لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن Icon “سدايا” تفعّل مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج والتحليل اللحظي Icon حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد Icon وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة Icon

قوات أمن الحج تضبط 3 وافدين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ مساءً
المواطن- فريق التحرير

ضبطت قوات أمن الحج مواطنًا لنقله (3) وافدين من الجنسية الأفغانية مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول للعاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

