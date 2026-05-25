تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

قوات أمن الحج تضبط 4 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية المصرية لنقله (3) مقيمين من الجنسية نفسها مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بمحاولة الدخول للعاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

