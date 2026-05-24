قوات أمن الحج تضبط 8 وافدين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

ضبطت قوات أمن الحج (8) وافدين من الجنسية التركية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بمحاولة الدخول للعاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.