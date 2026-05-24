Icon

رئاسة الشؤون الدينية تُتيح “مقرأة الحرمين الإلكترونية” لتعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة عن بُعد Icon وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 80 رخصة تعدينية جديدة Icon نائب أمير نجران يطّلع على جاهزية مصليّات وجوامع المنطقة لأداء صلاة عيد الأضحى Icon قوات أمن الحج تضبط 8 وافدين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج Icon وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون افتتاح ما يسمى إقليم أرص الصومال سفارة بالقدس المحتلة Icon الصحة تفعّل 30 وحدة صحية في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن Icon السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 Icon بطاقة نسك.. بطاقة ذكية تجسد ريادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن Icon “الشؤون الإسلامية” تستقبل 200 ألف اتصال عبر الهاتف المجاني منذ بداية موسم الحج Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و78 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

قوات أمن الحج تضبط 8 وافدين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج

الأحد ٢٤ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٧ مساءً
قوات أمن الحج تضبط 8 وافدين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت قوات أمن الحج (8) وافدين من الجنسية التركية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بمحاولة الدخول للعاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قوات أمن الحج تضبط 6 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
السعودية

قوات أمن الحج تضبط 6 مخالفين لأنظمة...

السعودية
قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة
السعودية

قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء...

السعودية
قوات أمن الحج تضبط 3 وافدين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج
السعودية

قوات أمن الحج تضبط 3 وافدين ومواطنًا...

السعودية
وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج واستكمال استعداداتها لموسم حج 1447هـ
أخبار رئيسية

وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن...

أخبار رئيسية