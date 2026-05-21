قوات أمن الحج لشؤون المرور تعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة

أعلنت قوات أمن الحج لشؤون المرور بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة ابتداءً من الساعة (12:00) صباحًا من الخامس من ذي الحجة حتى نهاية يوم الـ(13) من ذي الحجة لعام 1447هـ.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتحقيق انسيابية الحركة المرورية في المشاعر المقدسة، وتسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وإدارة وتنظيم الحشود خلال موسم الحج.