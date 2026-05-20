قوات الدفاع المدني بالحج تواصل الجولات الرقابية بمشعر عرفات

تُواصل قوات الدفاع المدني بالحج الجولات الرقابية بمراكز ضيافة ضيوف الرحمن، ومتابعة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في مشعر عرفات، وذلك ضمن خططها في موسم حج هذا العام 1447هـ.

وتشمل الجولات الرقابية تفقد ممرات ومخارج الطوارئ في مساكن الحجاج، وخلوها من أي عوائق عند عمليات الإخلاء، والتأكد من جاهزية وسائل الإطفاء والإنذار المبكر.