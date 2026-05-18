قوات الدفاع المدني تواصل أعمالها الميدانية بمشعر منى لاستقبال الحجاج

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS
تُواصل قوات الدفاع المدني بالحج أعمالها الميدانية في مشعر منى، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، عبر تكثيف الجولات الرقابية، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة في مساكن الحجاج.
وأوضحت القوات تعزيز مراكزها الميدانية وفرقها المتخصصة لتنفيذ مهامها خلال موسم الحج، وتوظيف تقنيات الرصد والمتابعة الميدانية الحديثة، والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، لتعزيز السلامة والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.