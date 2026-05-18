قوات الدفاع المدني تواصل أعمالها الميدانية بمشعر منى لاستقبال الحجاج

تُواصل قوات الدفاع المدني بالحج أعمالها الميدانية في مشعر منى، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، عبر تكثيف الجولات الرقابية، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة في مساكن الحجاج.

وأوضحت القوات تعزيز مراكزها الميدانية وفرقها المتخصصة لتنفيذ مهامها خلال موسم الحج، وتوظيف تقنيات الرصد والمتابعة الميدانية الحديثة، والعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، لتعزيز السلامة والمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.