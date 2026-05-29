قيادة البحرين تهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هـ

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1447هـ.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أخلص التهاني بالنجاح الذي تحقق بفضل من المولى -سبحانه وتعالى- ثم الجهود الكبيرة والرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي بذلت وسخرت كل جهودها وطاقاتها على مدار الساعة بتنظيم شعيرة الحج وإنجاحها وخدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم؛ مما أسهم في تأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان.

وأشاد ملك البحرين بأعمال التوسعة المستمرة التي يشهدها الحرم المكي الشريف وما تم استحداثه من خدمات مميزة وتقنيات ذكية حديثة ومتطورة في جميع المرافق والمشاعر المقدسة التي تلبي احتياجات الحجاج وتعود عليهم بالنفع وتيسير أداء مناسكهم، والتي هي محل إشادة وتقدير الجميع.

وسأل جلالته العلي القدير أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وطاعاتهم، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والأمن والأمان تحت قيادته الحكيمة.

كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في برقيتينٍ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1447هـ.