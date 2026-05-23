من التموين الجوي إلى تشغيل مرافق ضيافة في المشاعر المقدسة

“كاتريون” توسّع عملياتها في موسم حج 1447هـ

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٨ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة جاهزيتها لموسم حج 1447هـ عبر منظومة خدمات تشمل التموين الجوي وتشغيل مرافق الضيافة والإقامة والخدمات المساندة في المشاعر المقدسة.
وتبدأ خدمات الشركة منذ مراحل السفر الأولى، عبر عمليات التموين الجوي وخدمات الضيافة المرتبطة برحلات الحج، مرورًا بصالات المطارات وخدمات الاستقبال، وصولًا إلى تشغيل مرافق الضيافة والإقامة والخدمات المساندة داخل المشاعر المقدسة، لتجسّد تكامل أعمال الشركة ضمن قطاعي الطيران والضيافة.
وتنفذ الشركة، هذا العام، عمليات تشغيل وضيافة واسعة ضمن خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن؛ تشمل الإقامة والاستقبال والضيافة والنظافة وتشغيل الطعام والشراب والدعم المساند خلال موسم الحج؛ وفق أعلى المعايير لمستويات الخدمة المتقدمة.

وفي مشعر منى، تشغّل “كاتريون” ثلاثة مبانٍ، بطاقة استيعابية تقارب 1,400 حاج لكل مبنى، إلى جانب أجنحة ومناطق ضيافة متكاملة تشمل محطات قهوة في مختلف الطوابق، وخدمات الضيافة داخل الغرف، ومحطات الطهي المباشر، في تجربة تعكس توجّه الشركة نحو تقديم مفهوم ضيافة أكثر تكاملًا وارتقاءً خلال موسم الحج.
كما تمتد العمليات التشغيلية إلى عرفات ومزدلفة عبر خدمات الطعام والضيافة والدعم الميداني وتجهيز مناطق الخدمة والخيام، إلى جانب تشغيل المطابخ المركزية وسلاسل الإمداد وأنظمة التبريد والجودة والسلامة، بما يدعم استمرارية الأداء خلال ذروة الموسم.

وتعتمد “كاتريون” على استعدادات تشغيلية تمتد قبل وأثناء موسم الحج، تشمل تخطيط القوائم الغذائية، وإجراءات سلامة الغذاء، والمحاكاة التشغيلية، وتجهيز المعدات، وتنظيم حركة القوى العاملة، وتقييم المخاطر، بما يضمن جاهزية شاملة لكافة مراحل التشغيل.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة كاتريون للتموين القابضة، محمد بن حسن الشهيل: “نفخر في كاتريون بتوسيع دورنا في خدمة ضيوف الرحمن عبر بنية تشغيل وضيافة متكاملة تمتد من خدمات التموين الجوي والضيافة المرتبطة برحلات الحج، إلى خدمات الإقامة والتشغيل والضيافة داخل المشاعر المقدسة، بما يعكس حجم الخبرات الوطنية التي تمتلكها الشركة، ويواكب تطلعات المملكة في الارتقاء بتجربة الحاج ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030″، وأضاف: “نؤمن بأن موسم الحج لا يمثل فقط تحديًا تشغيليًا، بل مسؤولية وطنية تتطلب أعلى مستويات الجاهزية والتكامل وجودة الخدمة”.
من جانبه، أكد مدير مشروع حملات الحج هاني الحربي أن جاهزية “كاتريون” هذا العام تعكس مستوىً متقدمًا من التكامل بين التشغيل والضيافة، حيث تعمل فرق متعددة ضمن إطار واحد يهدف إلى تقديم تجربة أكثر راحة وجودة وموثوقية لضيوف الرحمن.

