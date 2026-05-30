كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة

طوّرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، بالشراكة مع المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، منصة “رؤى” الذكية، التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) في دعم الأعمال الأمنية والتشغيلية بالمشاعر المقدسة، بما يُعزز سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار خلال موسمي الحج والعمرة.

وتقدم المنصة خدمات تقنية متقدمة تشمل تحليل الصور الفضائية والبيانات المكانية؛ لدراسة الحركة المرورية، ومتابعة كثافة الحشود، إلى جانب توفير مؤشرات ميدانية تدعم الجهات الأمنية في إدارة المواقع الحيوية بكفاءة عالية، بما يُسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع مستويات السلامة والتنظيم في المشاعر المقدسة.

كما تقدم تحليلات متقدمة للمناطق الحرارية والتغيرات في درجات حرارة سطح الأرض في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى رصد الأنماط غير النظامية وتحويل البيانات إلى تقارير مكانية تُسهم في تعزيز كفاءة العمليات الميدانية وتسريع تدفق المعلومات للفرق المختصة.

وأوضحت “كاكست” أن منصة “رؤى” تستعرض ما يقارب 2000 صورة أقمار صناعية للموسم الحالي والمواسم الماضية، إضافة إلى 126 عملية تصوير جوي تغطي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، إلى جانب خدمات رصد الجزر الحرارية؛ لتوفير قراءة بيئية ومناخية أكثر شمولية تدعم أعمال المتابعة والتحليل الميداني.

وبينت “كاكست” أن جميع العمليات في المنصة تتم حاليًا بأتمتة كاملة، بدءًا من استيراد البيانات والصور الفضائية والجوية، مرورًا بعمليات المعالجة والتحليل، وصولًا إلى عرض المخرجات والإحصاءات بشكل آلي وفوري، مما أسهم في رفع كفاءة التشغيل وتسريع دورة معالجة البيانات.

وترتبط منصة “رؤى”، المشغلة في “كاكست”، بشبكة المديرية العامة للأمن العام ممثلةً بمركز القيادة والسيطرة، وتتميز بواجهة تفاعلية تتيح عرض البيانات بشكل لحظي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز الجاهزية التشغيلية في المواقع ذات الكثافة العالية.

وتأتي هذه المنصة ضمن جهود المختبر الوطني بكاكست في تطوير الحلول التقنية وبناء المنصات الذكية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار.