كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز السلامة التشغيلية في المشاعر المقدسة

فعّلت السعودية للطاقة خلال موسم حج 1447هـ منظومة متقدمة من التقنيات والحلول الذكية الداعمة لرفع مستويات السلامة التشغيلية وتعزيز الجاهزية الميدانية في المشاعر المقدسة، بما يدعم سرعة الاستجابة واستمرارية الأعمال وكفاءة إدارة الحالات الطارئة.

وفي خطوة نوعية، فعّلت السعودية للطاقة خاصية البث المباشر للكاميرات المحمولة (Body Cam) عبر بنية تحتية رقمية آمنة ومعزولة، وفق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة، بما يسهم في دعم مراكز العمليات ورفع كفاءة إدارة الأحداث الميدانية، كما تُدار بيانات البث والخوادم التشغيلية داخل البيئة الرقمية الخاصة بالشركة، بما يضمن موثوقية وسرعة الوصول إلى المعلومات أثناء العمليات الميدانية.

وفعّلت الشركة الأساور الذكية للعاملين في المواقع الميدانية لمتابعة المؤشرات الحيوية بشكل مستمر، من خلال منظومة رقمية تتيح تحديد الموقع الجغرافي وإرسال التنبيهات الفورية إلى مركز عمليات الأمن والسلامة وإدارة الأزمات عند الحاجة، إضافة إلى خاصية طلب الاستغاثة الطارئة (SOS)، بما يدعم سرعة الاستجابة الوقائية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

روبوتات إطفاء

وعززت السعودية للطاقة جاهزيتها التشغيلية عبر تشغيل روبوتات إطفاء متخصصة للاستجابة لحوادث الحريق، بما يسهم في تقليل تعرض الفرق الميدانية للمخاطر المباشرة ورفع كفاءة التدخل في الحالات الطارئة، ودُعمت بكاميرات حرارية وكاميرات مراقبة ثابتة مرتبطة بمنظومة بث مباشر داخل مركز القيادة والسيطرة، بما يدعم سرعة تقييم الموقف واتخاذ القرار أثناء إدارة الأحداث.

ودعمت الشركة منظومتها الأمنية بكاميرات مراقبة ثابتة ومتحركة وبعيدة المدى تغطي المواقع الحيوية المرتبطة بالمنظومة الكهربائية، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المؤشرات الأمنية والحالات غير الاعتيادية بشكل آلي، بما يسهم في رفع مستوى السلامة وتعزيز الجاهزية الميدانية.

وفي إطار تطوير قدرات إدارة الأزمات، وفّرت السعودية للطاقة مركبة ميدانية لإدارة الأزمات والكوارث مجهزة بأحدث أنظمة الاتصالات والتقنيات الحديثة، لتعمل بصفتها مركزًا متنقلًا لقيادة العمليات في الحالات الطارئة، إلى جانب تشغيل مركز القيادة والسيطرة الذي يربط مختلف الجهات ذات العلاقة بشكل فوري، بما يدعم سرعة التنسيق واستمرارية الأعمال خلال موسم الحج.

وتأتي هذه التقنيات والحلول الذكية ضمن جهود السعودية للطاقة لتطوير منظومة تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة واعتمادية، تسهم في رفع مستويات السلامة التشغيلية وتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية في المشاعر المقدسة، بما يضمن استمرارية الخدمة ويدعم راحة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.