Icon

متحدث الداخلية: انسيابية عالية في انتقال الحجاج إلى منى تمهيدًا لتصعيد عرفات Icon حرس الحدود يواصل جهوده لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال الحج Icon وزارة الداخلية: الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية تنقلهم Icon حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر بمسجد الخيف Icon وفرة كبيرة في الأضاحي واستقرار الأسعار بالرياض Icon جاهزية متكاملة للمسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار في يوم عرفة وعيد الأضحى Icon الديوان الملكي: وفاة نواف بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود Icon الأرصاد: منى تسجل 45 مئوية اليوم وتوقعات تسجيل عرفات 45 درجة غدًا Icon ضبط 22 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز السلامة التشغيلية في المشاعر المقدسة

الإثنين ٢٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٠ مساءً
كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز السلامة التشغيلية في المشاعر المقدسة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

فعّلت السعودية للطاقة خلال موسم حج 1447هـ منظومة متقدمة من التقنيات والحلول الذكية الداعمة لرفع مستويات السلامة التشغيلية وتعزيز الجاهزية الميدانية في المشاعر المقدسة، بما يدعم سرعة الاستجابة واستمرارية الأعمال وكفاءة إدارة الحالات الطارئة.

وفي خطوة نوعية، فعّلت السعودية للطاقة خاصية البث المباشر للكاميرات المحمولة (Body Cam) عبر بنية تحتية رقمية آمنة ومعزولة، وفق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة، بما يسهم في دعم مراكز العمليات ورفع كفاءة إدارة الأحداث الميدانية، كما تُدار بيانات البث والخوادم التشغيلية داخل البيئة الرقمية الخاصة بالشركة، بما يضمن موثوقية وسرعة الوصول إلى المعلومات أثناء العمليات الميدانية.

وفعّلت الشركة الأساور الذكية للعاملين في المواقع الميدانية لمتابعة المؤشرات الحيوية بشكل مستمر، من خلال منظومة رقمية تتيح تحديد الموقع الجغرافي وإرسال التنبيهات الفورية إلى مركز عمليات الأمن والسلامة وإدارة الأزمات عند الحاجة، إضافة إلى خاصية طلب الاستغاثة الطارئة (SOS)، بما يدعم سرعة الاستجابة الوقائية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

روبوتات إطفاء

وعززت السعودية للطاقة جاهزيتها التشغيلية عبر تشغيل روبوتات إطفاء متخصصة للاستجابة لحوادث الحريق، بما يسهم في تقليل تعرض الفرق الميدانية للمخاطر المباشرة ورفع كفاءة التدخل في الحالات الطارئة، ودُعمت بكاميرات حرارية وكاميرات مراقبة ثابتة مرتبطة بمنظومة بث مباشر داخل مركز القيادة والسيطرة، بما يدعم سرعة تقييم الموقف واتخاذ القرار أثناء إدارة الأحداث.

ودعمت الشركة منظومتها الأمنية بكاميرات مراقبة ثابتة ومتحركة وبعيدة المدى تغطي المواقع الحيوية المرتبطة بالمنظومة الكهربائية، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المؤشرات الأمنية والحالات غير الاعتيادية بشكل آلي، بما يسهم في رفع مستوى السلامة وتعزيز الجاهزية الميدانية.

وفي إطار تطوير قدرات إدارة الأزمات، وفّرت السعودية للطاقة مركبة ميدانية لإدارة الأزمات والكوارث مجهزة بأحدث أنظمة الاتصالات والتقنيات الحديثة، لتعمل بصفتها مركزًا متنقلًا لقيادة العمليات في الحالات الطارئة، إلى جانب تشغيل مركز القيادة والسيطرة الذي يربط مختلف الجهات ذات العلاقة بشكل فوري، بما يدعم سرعة التنسيق واستمرارية الأعمال خلال موسم الحج.

وتأتي هذه التقنيات والحلول الذكية ضمن جهود السعودية للطاقة لتطوير منظومة تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة واعتمادية، تسهم في رفع مستويات السلامة التشغيلية وتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية في المشاعر المقدسة، بما يضمن استمرارية الخدمة ويدعم راحة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة
السعودية

الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان...

السعودية
وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج في المشاعر المقدسة
أخبار رئيسية

وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج...

أخبار رئيسية
جاهزية مقار برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة
السعودية

جاهزية مقار برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين...

السعودية
البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ
السعودية

البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة...

السعودية
حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية

حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة...

السعودية
الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
السعودية

الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر...

السعودية
اللواء الحربي يتفقد قوة الأمن البيئي المشاركة في حج هذا العام
السعودية

اللواء الحربي يتفقد قوة الأمن البيئي المشاركة...

السعودية
وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية الخدمات الصحية بالمشاعر المقدسة
السعودية

وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية الخدمات...

السعودية